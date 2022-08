Foot - Mercato - PSG

Rebondissement pour Fofana, un transfert à 95M€ prend forme

Publié le 22 août 2022 à 16h10 par Quentin Guiton

Alors que la priorité Milan Skriniar ne devrait pas venir, le PSG aurait coché un autre nom pour sa défense en la personne de Wesley Fofana. Néanmoins, le club de la capitale ne serait pas le seul sur le dossier, puisque Chelsea en ferait sa priorité. Et l’ancien joueur de l’ASSE aurait d’ailleurs une nette préférence pour les Blues. Si Leicester semblait au départ vouloir retenir le Français, les Foxes seraient désormais prêt à le laisser filer...

D’ici la fin du mercato, le PSG veut encore trois joueurs : un défenseur, un milieu et un attaquant. Et pour la défense, la grande priorité était connue depuis longtemps, en la personne de Milan Skriniar. Seulement, le Slovaque ne devrait finalement pas venir. En effet, c’est le président de l’Inter Milan Steven Zhang lui-même qui aurait déclaré Skriniar intransférable. L’entraineur nerazzurri Simone Inzaghi a lui-même déclaré : « Je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché » . Une annonce plutôt claire donc.

Transferts - PSG : Catastrophe pour Wijnaldum, le mercato de Campos directement impacté ? https://t.co/hjuz4cFRyV pic.twitter.com/V4yTlm9l6c — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Wesley Fofana plan B du Luis Campos

Même si ce n’est pas encore officiel, une arrivée de Milan Skriniar au PSG semble impossible. Dès lors, Luis Campos aurait pensé à une alternative, bien connue en France : Wesley Fofana. Problème, l’ancien défenseur de l’ASSE serait aussi dans le radar de Chelsea. D’ailleurs, ce dernier privilégierait un départ à Londres. Mais Leicester s’était montré catégorique, il ne voulait pas vendre son joueur.

Leicester revoit sa position