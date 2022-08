Foot - Mercato - PSG

Transferts : Comment Campos a chamboulé le mercato du PSG

Publié le 22 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Après le départ de Leonardo, qui occupait le poste de directeur sportif du PSG, c'est Luis Campos qui a été nommé conseiller football du club de la capitale. Le dirigeant portugais est ainsi en charge du recrutement parisien et a déjà recruté quatre joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Et à chaque fois, Luis Campos a eu un rôle crucial. Analyse.

Cet été, le PSG a mené une petite révolution au sein de son organigramme. Ainsi, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif et pour le remplacer, Luis Campos a été nommé conseiller football. L'intitulé du poste est différent, mais pas ses missions. Le Portugais est ainsi en charge du recrutement du PSG et ne chôme pas depuis le début du mercato. Ainsi, Vitinha s'est engagé à Paris en provenance de Porto pour 41M€, tandis qu'Hugo Ekitike a été prêté par le Stade de Reims. Enfin, Nordi Mukiele et Renato Sanches ont également débarqué au PSG. Et à chaque fois, le rôle de Luis Campos a été crucial.

La relation Campos-Sanches a facilité le transfert

En effet, dans une interview accordée au Canal Football Club , Renato Sanches s'était confié sur l'importance de Luis Campos dans sa signature au PSG : « Le rôle de Galtier et Campos dans ma venue ? J’ai plus parlé avec Luis. Quand il a signé au PSG, on est entré en contact et on a parlé, il a parlé avec mon agent et on a trouvé un accord. Pour toutes ces raisons, il a eu un rôle important. Galtier peut-il une équipe pleine de stars ? Oui complètement. Il a beaucoup d’expérience, il a entraîné beaucoup d’équipe, il sait comment emmener les joueurs avec lui, il sait comment leur parler. Je ne pense pas que ce soit un problème ». Il faut dire que Luis Campos était déjà à l'origine du transfert de Renato Sanches au LOSC, et il connaît également parfaitement son agent, un certain Jorge Mendes.

Mukiele aussi a rapidement été convaincu

Mais même sans connaître le joueur, Luis Campos sait se montrer convaincant comme l'expliquait Nordi Mukiele dans les colonnes de L'EQUIPE : « Luis Campos a appuyé sur l’idée que j’étais dans une équipe où le collectif était la chose la plus importante. Il m’a parlé d’état d’esprit, de mentalité, de ces nouvelles choses qu’il souhaite mettre en place. Il connaît ma mentalité: je suis un guerrier, quand je suis sur le terrain, je me bats pour tout le monde. C’est ce que je vais faire ici ».

Le rendez-vous Campos/Ekitike a tout changé

Un avis également partagé partagé par Hugo Ekitike dont le rendez-vous avec Luis Campos a été crucial pour boucler le prêt. « J’ai eu un rendez-vous avec Luis (Campos) qui a beaucoup compté pour moi. C’était il n’y a pas si longtemps. On a beaucoup échangé, c’est quelqu’un que je considère énormément. J’avais envie de venir au PSG avant cet échange, mais ça m’a encore plus convaincu. Je ne mets pas de côté tout ce que Newcastle a fait pour que je vienne. Si j’avais dû partir à l’étranger, je serais parti là-bas. Mais quand le PSG vous veut et que vous êtes français, ça ne se refuse pas. Moi pour me convaincre, il faut parler sportif. Ce qui m’intéresse, c’est le jeu et ce qui peut être mis en place. On a beaucoup discuté de ça, de sa vision, de la mienne et on était en totale osmose. Il me considère comme un joueur avec beaucoup de qualités et me prédit un futur intéressant. Je sais qu’il a confiance en moi, il pense que je vais faire de grandes choses et moi je lui rendrai cette confiance sur le terrain », confiait-il au Parisien .

