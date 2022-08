Foot - PSG

Neymar, Mbappé... Galtier est prévenu, un gros problème arrive

Publié le 23 août 2022 à 09h15 par Arthur Montagne

Si tout se passe parfaitement bien pour le moment, Christophe Galtier va forcément connaître quelques moments plus délicats au PSG. C'est en tout cas ce que craint Jérôme Rothen qui explique notamment que les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé pourraient être difficiles à gérer en cours de saison.

Arrivé cet été sur le banc du PSG afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier connait des débuts presque parfait comme en témoignent les résultats impressionnants des Parisiens qui ont inscrit 21 buts lors de leurs quatre premiers matches de la saison. Seuls les légères tensions entre Neymar et Kylian Mbappé ont légèrement entaché le bilan. D'ailleurs, Jérôme Rothen revient sur cet épisode.

PSG : Battu par Mbappé, il veut le priver de son dernier record https://t.co/6KykivUc5W pic.twitter.com/3WuRmjdIsh — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Pour l'instant tout va bien...

« Kylian Mbappé ne veut pas faire d’ombre à Neymar. Mais il est resté pour telle ou telle chose. Je pense très honnêtement, et je ne veux pas parler à sa place mais je devine que quand on voit le match contre Lille... […] Le problème c’est que sur le match de Lille, si tu demandes à Kylian Mbappé en voyant la qualité du match de Neymar ou de Messi et leur qualité de passe, bien sûr qu’il a envie de jouer avec ces joueurs-là. Il serait complètement débile de dire non », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de s'interroger sur la façon dont Christophe Galtier pourra gérer un début de crise.

«Comment Christophe Galtier va gérer cela'»