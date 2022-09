Foot - Équipe de France

Nouvelle sortie retentissante sur l'affaire Pogba

Publié le 14 septembre 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

À quelques mois de la Coupe du monde, l’Équipe de France se retrouve touchée par plusieurs polémiques comme l’affaire Paul Pogba et les accusations contre la FFF dernièrement. De ce fait, les Bleus ne baignent pas vraiment dans un climat de confiance. Hugo Lloris, le capitaine de la formation tricolore, a alors tiré la sonnette d’alarme, appelant tout le monde à se concentrer sur l’objectif.

À l’approche de la Coupe du monde, l’Équipe de France ne baigne pas vraiment dans un climat apaisant. Les Bleus sont touchés par plusieurs polémiques ces dernières semaines. Entre l’affaire Pogba et maintenant la FFF qui est accusée de sérieux dysfonctionnement d’après le magazine So Foot , la formation tricolore est mise sous tension. De quoi inquiéter Hugo Lloris à quelques mois du Mondial.

«C'est important de rester solidaire et concentré sur l'objectif»

Dans des propos rapportés par L’EQUIPE , le capitaine de l’Équipe de France a révélé que l’important était de rester concentrer sur la Coupe du monde : « Je n'ai pas tous les éléments (concernant les accusations de dysfonctionnement de la FFF), donc je ne sais pas si tout cela est fondé. En tout cas, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est important de rester solidaire et concentré sur l'objectif (la Coupe du Monde). On aura besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. Il faut rester focus sur le terrain. Ça s'éparpille un peu trop en ce moment. »

«Ça sera bien de se retrouver pour se ressouder un peu»

Hugo Lloris a ensuite expliqué que le prochain rassemblement devrait être bénéfique pour le moral des Bleus : « Je pense que la fenêtre internationale va nous faire du bien. Même s'il n'y aura pas d'enjeu (contre l'Autriche et le Danemark le 22 et 25 septembre prochain), et pas mal d'absents importants, ça sera bien de se retrouver pour se ressouder un peu. Surtout qu'on s'était quittés au moins de juin sur des sensations un peu négatives... »

Pogba en pleine affaire avec son frère, Noël Le Graët accusé de harcèlement sexuel

Pour rappel, Paul Pogba est au coeur d’une affaire le liant à son grand frère Mathias Pogba. Ce dernier a révélé plusieurs faits compromettant au sujet du champion du monde 2018, notamment le fait qu’il ait eu recours à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. La FFF, quant à elle, voit son président Noël Le Graët être accusé de harcèlement sexuel. À voir si toutes ces affaires seront éclaircies avant la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre.