Mercato : Le prochain club de Cristiano Ronaldo déjà connu ?

Publié le 21 octobre 2022 à 20h30

La tension monte entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Quelques mois après avoir réclamé son transfert, l'international portugais a le moral au plus bas. La faute à un temps de jeu famélique. Jeudi dernier, le joueur a perdu ses nerfs et a quitté le terrain prématurément. Au bord de la crise de nerfs, il pourrait quitter le club anglais en janvier prochain. Et sa destination serait déjà identifiée.

Manchester United a-t-il fait le bon choix en conservant Cristiano Ronaldo, alors que ce dernier réclamait son départ durant l'été ? La question mérite d'être posée, alors que les tensions se font de plus en plus grandes entre le joueur et son entraîneur, Erik Ten Hag. Ce dernier a encore laissé l'international portugais sur le banc des remplaçants lors de la rencontre face à Tottenham jeudi dernier. La mise à l'écart de trop pour Ronaldo qui est rentré au vestiaire avant le coup de sifflet final et a quitté le stade. La star a été sanctionnée sportivement par son club. Ronaldo ne fera pas partie du groupe convoqué pour défier Chelsea ce samedi et a l'interdiction de s'entraîner avec l'équipe première. En réponse à ces sanction, il a publié un long message sur son compte Instagram.

« Bientôt nous serons de nouveau ensemble »

« Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. (...) Parfois la chaleur du moment devient le meilleur de nous. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. C'est Manchester United, et unis nous devons rester debout. Bientôt nous serons de nouveau ensemble » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Ten Hag ne veut plus de Ronaldo

Mais selon les informations du Sun, cet acte marque un tournant dans l'histoire de Ronaldo à Manchester United. Erik Ten Hag ne voudrait plus entendre parler du joueur portugais et espère le voir quitter le club dès le prochain mercato hivernal. Désireux de disputer la Ligue des champions, le Portugais espère rester en Europe. Mais l'option la plus probable reste une arrivée en MLS.

Un départ en MLS pour Ronaldo ?