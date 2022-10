Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Loin de l’ASSE, il a touché le jackpot

Publié le 20 octobre 2022 à 01h45

Pierrick Levallet

Après une saison catastrophique, l’ASSE a été reléguée en Ligue 2. De ce fait, un bon nombre de joueurs importants ont quitté le navire, dont Denis Bouanga. Le joueur de 27 ans a rejoint le Los Angeles FC en MLS. Et là-bas, l’international gabonais a obtenu une importante revalorisation financière puisque son salaire a doublé.

Avec sa relégation en Ligue 2, l’ASSE a vu un bon nombre d’éléments importants quitter le navire. Wahbi Khazri, Mahdi Camara, Adil Aouchiche, Romain Hamouma ou encore Arnaud Nordin ont préféré rester en Ligue 1. Denis Bouanga, lui, s’est envolé direction les Etats-Unis. Le Gabonais s’est engagé au Los Angeles FC contre une indemnité de transfert inférieure à 1M€. Et là-bas, il a touché le gros lot.

Avec son transfert, Bouanga a doublé son salaire

En partant au Los Angeles FC en MLS, Denis Bouanga a vu son salaire grimper en flèche. Alors qu’il était payé un peu plus de 1M€ par saison à l’ASSE, l’ailier gabonais a vu sa rémunération doubler. D’après Sportune , Denis Bouanga perçoit désormais environ 2,1M€ à l’année. Aux côtés de Gareth Bale et Giorgio Chiellini, le joueur de 27 ans a touché le jackpot.

Bouanga fait déjà l’unanimité

De plus, Denis Bouanga fait d’ores et déjà l’unanimité au LAFC. Le Gabonais figure déjà parmi les titulaires du onze de Steve Cherundolo. L’ancien de l’ASSE a même déjà ouvert ses compteurs avec sa première réalisation face à Portland le 2 octobre dernier et sa première passe décisive un peu plus tôt contre Houston.