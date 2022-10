Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le retour de Xavi Simons, Campos est déjà menacé

Publié le 20 octobre 2022 à 00h30

Arthur Montagne

Cet été, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG, où il n'a jamais réellement eu sa chance, afin de s'engager avec le PSV Eindhoven. Néanmoins, les Parisiens disposent d'une option pour rapatrier le milieu de terrain néerlandais, qui ne manque pas de sollicitations sur le mercato.

Peu utilisé la saison dernière par Mauricio Pochettino, Xavi Simons, dont le contrat arrivait à son terme, a décidé de quitter le PSG afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Il a ainsi rejoint le PSV Eindhoven où il réalise un début de saison impressionnant avec 10 buts et 4 passes décisives en 16 rencontres toutes compétitions confondues. Des prestations qui ne passent inaperçues sur le marché.

La Juventus est également dans le coup pour Xavi Simons

En effet, alors que le PSG dispose d'une clause estimée à 12M€ afin de rapatrier Xavi Simons, la Juventus aurait également des vues sur le Néerlandais. Selon les informations de Calciomercato.com , Rafaela Pimenta, qui représente l'ancien crack de la Masia , serait même allée prendre des renseignements auprès de la Vieille Dame.

«C’est vrai que j’ai une clause»