Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Loin de l'ASSE, il fait déjà l'unanimité

Publié le 2 octobre 2022 à 07h15 par Pierrick Levallet

Après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Denis Bouanga a plié bagage et s’est engagé avec le Los Angeles FC en MLS. Là-bas, le Gabonais a retrouvé Gareth Bale et Giorgio Chiellini. Et seulement quelques mois après son arrivée, le joueur de 27 ans semble déjà faire l’unanimité au sein de l’équipe californienne.

Avec sa relégation en Ligue 2, l’ASSE a dû se séparer de plusieurs joueurs, dont certains de ses meilleurs éléments. Denis Bouanga a fait partie de cette grosse salve de départ. Le Gabonais s’est envolé du côté de la MLS, où il s’est engagé avec le Los Angeles FC de Gareth Bale et Giorgio Chiellini contre 4,5M€. Alors qu’il avait quelques propositions en Europe, le joueur de 27 ans est parti découvrir le championnat américain. Et tout semble se dérouler à merveille pour lui.

Mercato - ASSE : Ce protégé de Batlles lâche une confidence sur son transfert avorté https://t.co/tUlUytDTSV pic.twitter.com/7Uws3GyY5x — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Bouanga déjà indiscutable en MLS

En effet, Denis Bouanga fait déjà l’unanimité dans sa nouvelle équipe. Seulement deux mois après son arrivée, le Gabonais est déjà indispensable au Los Angeles FC. S’il n’a pas encore ouvert son compteur, l’ancien ailier de l’ASSE est déjà titulaire aux Etats-Unis et a déjà délivré une passe décisive face à Houston récemment. Depuis quatre matchs, Denis Bouanga est indiscutable dans la formation de Steve Cherundolo.

Un salaire important à Los Angeles

Au sein d’une équipe qui jouera à coup sûr les playoffs, le Los Angeles FC étant en tête de la conférence est alors qu’il ne reste que deux rencontres, Denis Bouanga nage déjà comme un poisson dans l’eau. Outre le cadre de vie en Californie, le Gabonais est également bien rémunéré. S’étant engagé pour les trois prochaines années, l’ancien de l’ASSE a un plus gros salaire que Gareth Bale et Giorgio Chiellini.