Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Denis Bouanga se lâche après son transfert

Publié le 5 septembre 2022 à 09h30 par Thibault Morlain

Désormais, Denis Bouanga est un joueur du Los Angeles FC. Cet été, le Gabonais a fait ses valises et quitté l’ASSE pour rejoindre les Etats-Unis et la MLS. Evoluant maintenant en Californie, Bouanga continue de prendre ses marques et il en a profité pour revenir sur son transfert en faveur du club que Gareth Bale a également rejoint durant l’intersaison.

Suite à la relégation de l’ASSE en Ligue 2, il était plus que jamais acté que Denis Bouanga allait quitter les Verts. N’ayant plus qu’un an de contrat, le Gabonais a fini par être vendu par l’ASSE, qui avait d’ailleurs besoin de liquidités. Annoncé un peu partout en Europe, Bouanga a finalement traversé l’Atlantique pour rejoindre la MLS et le Los Angeles FC. Le voilà désormais en Californie et un mois après son transfert, l’ancien Stéphanois est revenu sur cette décision pour les médias du club américain.

Mercato : Abi, Lihadji... Ça va encore bouger à l’ASSE https://t.co/rO4px3UrTm pic.twitter.com/42iHyPFsCt — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

« C’est un rêve pour moi »

Denis Bouanga est donc revenu sur son transfert de l’ASSE vers le Los Angeles FC. Le coéquipier de Gareth Bale a alors pu expliquer : « Je suis très content d’avoir signé à Los Angeles. C’est un rêve pour moi. Je ne pensais pas venir un jour ici. Dieu a fait que je suis ici, je suis très heureux. C’est une très bonne équipe, je l’ai suivie quand Los Angeles s’est intéressé à moi. On dit que c’est le PSG de la MLS. Il y a de très bons joueurs et ils marquent beaucoup de buts. Il y a un très bon état d’esprit ici, ça sent le football. Il y a de grandes stars sur le terrain qui aident beaucoup les jeunes. Moi ils m’ont très bien intégré, je sens que je vais faire de bonnes performances ici ».

« C’est un changement total de vie »

« Je savais qu’en signant à Los Angeles, j’avais peu de matches à faire. Mais bon, voilà, c’est un changement total de vie. J’ai voté pour donc je vais me fier à ça. Je ne veux pas dire quel type de joueur je suis. Mais je peux dire que de un, j’aime que gagner, j’aime pas perdre. Sur le terrain je suis différent que dans la vraie vie. Ce qui m’a convaincu de venir ici, déjà, c’est le projet. Je me vois bien jouer ici le plus longtemps possible. Je sais qu’il y a un engouement très fort à Los Angeles », a poursuivi Denis Bouanga.

« La ville ici est aussi très belle »