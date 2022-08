Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Les coulisses du transfert de Bouanga sont dévoilées

Publié le 12 août 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Il y a quelques jours, le Los Angeles FC annonçait l'arrivée de Denis Bouanga en provenance de l'ASSE. L'international gabonais a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de MLS. Pourtant, selon le dirigeant de la franchise américaine, le buteur avait, initialement, d'autres plans pour son avenir.

L'aventure stéphanoise de Denis Bouanga s'est terminée sur un carton rouge. Expulsé lors de la première rencontre de Ligue 2 face à Dijon, l'international gabonais annonçait son départ quelques jours plus tard. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le buteur a rejoint le Los Angeles FC contre un chèque de 5M€. Bouanga a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de MLS et évoluera cette saison aux côtés de Gareth Bale, mais aussi de Giorgio Chiellini.

Le Los Angeles FC dévoile les coulisses du transfert de Bouanga

Vice-président exécutif du Los Angeles FC, John Thorrington est revenu sur la signature de Bouanga lors d'un entretien accordé à MLS Soccer. « Le transfert s'est fait le 4 août à quelques minutes de la fermeture de notre mercato estival. J'avais peur que cela ne se fasse pas. Le défi auquel nous étions confrontés était que les périodes de mercato ne sont pas les mêmes aux Etats-Unis et en Europe. Si on se mettait à la place du club vendeur, ça pouvait être de leur intérêt d'attendre la fin de leur mercato estival. Jusqu'à ce que je voie la signature, je suis toujours inquiet. Surtout en l'espèce car nous savions que le joueur avait un profil très recherché » a-t-il déclaré.

« Lorsque les conversations ont commencé, je ne pense pas qu'il avait en tête de nous rejoindre »

Pourtant il y a encore quelques semaines, Denis Bouanga n'était pas enclin à traverser l'Atlantique : « Certes, lorsque les conversations ont commencé, je ne pense pas qu'il avait en tête de nous rejoindre dès ce stade de sa carrière. Mais nous avons pu lui communiquer ce que nous avions à offrir. Dès le début de cette conversation, il était très excité. Ce n'était pas le choix de carrière qu'il avait à la base mais il a rapidement changé d'avis ». Au sein de la franchise, son profil et ses qualités ont vite convaincu. « Nous avons identifié les qualités dont nous avions besoin pour compléter notre équipe et Denis était la meilleure option, il a le meilleur profil. Il va nous donner de la profondeur, du rythme. Il a le sens du but, il peut presser et nous pensons que ses qualités se marient très bien avec le groupe que nous avons déjà » a annoncé Thorrington.

