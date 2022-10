Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Écarté par Tudor, il brille à l'étranger

Publié le 22 octobre 2022 à 15h15

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Cédric Bakambu a été poussé vers la sortie à de nombreuses reprises. Si le buteur congolais a repoussé plusieurs offres, il a fini par résilier son contrat avec l'OM une fois le mercato terminé, avant de s'envoler pour la Grèce et l'Olympiakos. Depuis, les choses se goupillent bien pour lui.

Lors de son arrivée à l'OM, Igor Tudor ne s'opposait pas à un départ de Cédric Bakambu. A Marseille, c'était la panique : Arkadiusz Milik était parti à la Juventus, Bamba Dieng était mis à l'écart et Bakambu devait partir également. Il ne restait plus qu'Alexis Sanchez et Luis Suarez pour occuper la pointe de l'attaque. Malgré tout, l'OM a accepté de se séparer de son attaquant qui revit à l'Olympiakos.

Mercato - OM : L'anecdote d'Amine Harit sur son transfert à l'OM https://t.co/BRz0BGuxuT pic.twitter.com/z8hfSCiafN — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Une adaptation express

Depuis son arrivée à l'Olympiakos, Cédric Bakambu a participé à tous les matchs possibles. Il est d'abord entré en jeu lors de la première rencontre, avant d'être titularisé trois fois de suite par son coach. Loin de l'OM, il a retrouvé le chemin des filets.

Bakambu déjà buteur

Il n'aura pas fallu longtemps à Cédric Bakambu pour inscrire ses premiers buts sous le maillot de l'Olympiakos. En 4 matchs, dont 278 minutes disputées, il en est déjà à 3 buts. Ce transfert a arrangé l'OM et surtout le joueur qui renait de ses cendres.