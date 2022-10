Foot - OM

OM : Tudor s'explique après la colère de Guendouzi

Publié le 27 octobre 2022 à 08h15

Thibault Morlain

Ce mercredi, l'OM s'est donc incliné contre l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions (2-1). Une rencontre qui a notamment été marquée par le but et la colère de Matteo Guendouzi. Remplacé en cours de match, l'international français n'était pas content de céder sa place. Interrogé sur son choix fort avec Guendouzi, Igor Tudor s'est alors expliqué.

Après deux victoires contre le Sporting Portugal, l'OM renoue donc avec la défaite en Ligue des Champions. En effet, les Phocéens se sont inclinés contre l'Eintracht Francfort (2-1). Matteo Guendouzi avait pourtant permis à l'OM de revenir à égalité, mais cela n'aura pas suffi. D'ailleurs, malgré sa belle prestation, le milieu français n'a pas manqué d'être remplacé par Igor Tudor.

Mercato - OM : A Marseille, Frank McCourt a perdu 700M€ https://t.co/Gv4hvQudX9 pic.twitter.com/tC2JGqCI2V — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Guendouzi agacé

D'ailleurs, le remplacement de Matteo Guendouzi n'a pas manqué de faire parler. Et pas seulement d'un point de vue sportif. En effet, invité à céder sa place pour Cengiz Ünder, le joueur de l'OM n'a visiblement pas compris le choix d'Igor Tudor, se montrant agacé au moment de sortir du terrain.

« J'ai joué une carte offensive »