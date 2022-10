Foot - OM

OM : Scénario terrible pour l’OM, Payet dresse un constat accablant

Publié le 30 octobre 2022 à 08h45

Très bien parti dans son match contre Strasbourg samedi, l’OM s’est sabordé avant de concéder le nul en toute fin de rencontre. Un résultat plus que frustrant pour les Olympiens qui donnent l’opportunité au LOSC de les dépasser. Pour Dimitri Payet, c’est un dénouement difficile à digérer « vu le scénario ».

Après une défaite qui fait mal sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, l’OM devait absolument réagir à Strasbourg avant un match capital contre Tottenham. Très vite, les Olympiens ont pris les devants grâce à Bamba Dieng, le revenant. Issa Kaboré a doublé la mise avant que l’OM ne sombre dans les dernières minutes.

Gameiro a puni l’OM

Malgré deux buts d’avance et une maîtrise totale sur la rencontre, l’OM s’est fait peur avec la réduction du score de Strasbourg. Et en fin de match, Kévin Gameiro, d’une splendide volée, est venu crucifier l’OM.

« Vu le scénario, c'est frustrant »