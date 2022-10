Foot - OM

OM : Lopez, Payet… Le vestiaire de Tudor sur les nerfs après la nouvelle désillusion

Publié le 30 octobre 2022 à 09h30

Rejoint en toute fin de match par Strasbourg, l’OM n’avance plus en Ligue 1. Alors que les hommes d’Igor Tudor avaient tout bien fait jusqu’à la 75ème minute, le quart d’heure de folie alsacien aura eu raison des Olympiens. Après la rencontre, Dimitri Payet et Pau Lopez n’ont pas caché leur déception et leur agacement.

A quelques jours d’un match crucial en Ligue des Champions, l’OM devait absolument gagner à Strasbourg pour se relancer en championnat, surtout après le nouveau succès du RC Lens. Si Bamba Dieng et Issa Kaboré avaient lancé l’OM, les hommes d’Igor Tudor se sont sabordés et ont concédé l’égalisation à la dernière seconde. Un scénario cruel, surtout que le club olympien donne l’occasion au LOSC de le dépasser dès ce dimanche.

Un nul au goût amer pour Payet

De retour dans le onze de l’OM à cette occasion, Dimitri Payet a délivré une belle prestation mais il n’aura pas suffi pour offrir les trois points à son équipe. « Je ne dirais pas que ce nul a un goût de défaite. On prend un point et on sait que c'est dur de venir ici. Mais vu le scénario, c'est frustrant. On avait fait ce qu'il fallait pendant 75 minutes pour repartir avec les trois points. C'est d'autant plus frustrant quand on voit le résultat final », regrettait-il après la rencontre dans des propos relayés par La Provence .

« On a la sensation d'avoir perdu »