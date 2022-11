Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision radicale bientôt prise pour Igor Tudor ?

Publié le 2 novembre 2022 à 20h30

Pierrick Levallet

Éliminé de la Ligue des champions et dernier de son groupe après sa défaite contre Tottenham ce mardi (1-2), l’OM a dit adieu à ses rêves européens cette saison. Depuis quelques jours maintenant, le club phocéen n’y arrive plus. Cependant, Igor Tudor ne serait toujours pas en danger. En interne, l’OM préfère rester calme.

Le rêve a laissé place à la désillusion. Ce mardi, la défaite était interdite pour l’OM face à Tottenham afin d’obtenir son billet pour la Ligue des champions, ou au pire l’Europa League. Mais dans les derniers instants de la partie, les hommes d’Igor Tudor ont cédé. Pierre-Emile Højbjerg, qui a inscrit le but de la victoire pour les Spurs , a mis un terme aux rêves européens de l’OM. Cette défaite marque également le cinquième match sans la moindre victoire du côté de la formation marseillaise. Igor Tudor est de plus en plus décrié au sein des supporters de l’OM. Mais malgré tout, le Croate n’aurait pas à s’inquiéter pour son avenir.

Tudor toujours en odeur de sainteté à l’OM

À en croire les informations de Foot Mercato , Pablo Longoria ne remettrait pas encore en question la place d’Igor Tudor à l’OM. À court terme, il semble assez peu probable de voir l’Espagnol changer d’avis au sujet de son choix du dernier mercato estival. Igor Tudor ne serait donc pas vraiment en danger pour le moment, malgré les mauvais résultats du moment.

L’OM prône le calme