Mercato - OM : Le ton est donné pour l’avenir d’Igor Tudor

Publié le 8 novembre 2022 à 02h15

Malgré la période plutôt délicate dans l’ensemble traversée par l’OM, Igor Tudor conserve la confiance de sa direction au poste d’entraîneur. Et Leonardo Balerdi, après la victoire de dimanche soir dans le grand choc contre l’OL, est lui aussi monté au créneau pour défendre l’entraîneur croate.

Alors que l’OM a été éliminé en Ligue des Champions et restait sur une dynamique négative avant sa victoire de dimanche soir contre l’OL (1-0), Igor Tudor a été désigné comme étant l’un des principaux responsables de cette mauvaise période.

« Ça fait partie du boulot »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Tudor a justement répondu aux critiques : « Ça fait 30 ans que je suis dans le foot, la pression c'est tous les jours. La pression que vous me mettez, je m'en mets encore plus à moi-même. L'OM c'est un grand club, c'est difficile d'être entraîneur à Marseille, ça fait partie du boulot », a confié l’entraîneur de l’OM, qui dispose du soutien de son vestiaire.

« Tous ensemble avec le coach »