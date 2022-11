Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor prêt à quitter le projet McCourt ? Il répond

Publié le 7 novembre 2022 à 10h10

Arnaud De Kanel

Menacé suite à un manque de résultats, Igor Tudor a pris un bon bol d'air grâce à la victoire de l'OM face à Lyon. Le coach croate était joueur par le passé et il connait bien la pression. Récemment, il a appris qu'à Marseille c'était encore un peu plus particulier mais pas de quoi l'effrayer.

Droit dans ses bottes auteur de nouveaux choix forts, Igor Tudor ne lâche rien et va au bout de ses idées. Pointé du doigt après la crise de résultats que traversait l'OM, le Croate a de nouveau composé sans Dimitri Payet. Ses choix sont très discutés et c'est l'une des raisons pour laquelle sa place est menacée. Or, Tudor est déterminé à continuer avec l'OM.

«La pression que vous me mettez, je m'en mets encore plus à moi-même»

Igor Tudor connait parfaitement le milieu du football et la pression qui en découle. « Ça fait 30 ans que je suis dans le foot, la pression c'est tous les jours. La pression que vous me mettez, je m'en mets encore plus à moi-même » a-t-il avoué. De quoi lui donner l'envie de quitter l'OM ?

«C'est difficile d'être entraîneur à Marseille»