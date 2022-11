Foot - Mercato

Messi, Longoria, Neymar… Toutes les infos mercato du 7 novembre

Publié le 7 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La presse catalane annonce le départ de Messi

Et si Lionel Messi quittait finalement le PSG libre au terme de son contrat en juin prochain ? Selon les informations dévoilées par El Nacional, l'attaquant argentin aurait d'ores et déjà acté en coulisses qu'il ne porterait plus la tunique parisienne la saison prochaine. Selon le média catalan, Messi hésiterait entre ses deux autres options sur le marché : le FC Barcelone et l'Inter Miami. Mais en raison de soucis d'intégration de sa famille, il aurait décidé de quitter le PSG.



OM : Coup de froid sur l'avenir de Longoria

Alors que son avenir à la présidence de l'OM fait actuellement couler beaucoup d'encre, Pablo Longoria peut-il envisager de claquer la porte ? Média Foot fait le point sur ce dossier et annonce que le dirigeant espagnol pourrait reconsidérer son avenir à l’OM si la saison venait à se compliquer. Longoria commence à être pointé du doigt par les supporters, ce qui pourrait l'inciter à d'air alors que la Juventus Turin envisagerait déjà une nouvelle collaboration avec lui.



Le PSG vise Osimhen

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG envisagerait de rapatrier un ancien talent de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Selon les révélations de Media Foot , Luis Campos envisage de recruter Victor Osimhen au PSG, un profil qu'il connait bien puisqu'il l'avait fait venir au LOSC à l'été 2019 avant de le revendre pour le prix XXL de 75M€ un an plus tard, à Naples.



PSG : Messi, Neymar ou Mbappé vers la sortie ?

Et si le PSG envisage justement de recruter Victor Osimhen, c'est pour pallier un gros départ dans le secteur offensif à l'été 2023. En effet, toujours selon Média Foot , Luis Campos et Christophe Galtier envisageraient de se séparer au moins d'une des trois stars en attaque, que sont Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Reste à savoir qui sera désigné...



OM : Tudor évoque la pression