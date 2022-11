Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi lâche une bombe sur la vente du club et McCourt

Publié le 7 novembre 2022 à 16h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2020, la possible vente de l'OM avait fait les gros titres après que Mourad Boudjellal, associé à l'homme d'affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, ait fait état d'un projet de reprise. Ce projet n'a jamais vu le jour, Frank McCourt évoquant à de nombreuses reprises son souhait de rester à Marseille. Mais deux ans après, Ajroudi lâche une grande révélation sur l'Américain.

« Je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds étatique et privés du Moyen-Orient, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie et qui sont portés par un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important » avait déclaré le 26 juin 2020 Mourad Boudjellal, évoquant un possible rachat de l'OM. On apprenait quelques jours lus tard l'identité de cet homme d'affaires : Mohamed Ayachi Ajroudi.

Mercato - OM : Catastrophe pour le projet McCourt https://t.co/9ckRB1DTsg pic.twitter.com/otBlZxRVww — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

La vente de l'OM toujours d'actualité selon certaines sources

Durant les mois suivants, les deux hommes avaient monopolisé l'actualité, envoyant des messages à Frank McCourt. Lassé, ce dernier avait saisi la justice. Depuis, Boudjellal s'est désolidarisé de ce projet de rachat de l'OM. Malgré les multiples sorties du propriétaire américain, certains estiment, néanmoins, que le club est toujours à vendre à l'image du journaliste Thibaud Vézirian. Invité à la télévision tunisienne, Ajroudi confirme.

« Quelque chose est en train de se passer »