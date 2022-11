Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut boucler un transfert à 30M€ en janvier

Publié le 7 novembre 2022 à 16h30

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi aurait alerté l'OM. En effet, Pablo Longoria aurait lancé les discussions avec le club italien pour boucler le transfert de l'international ukrainien au mois de janvier. Toutefois, le président de l'OM serait contraint de lâcher une somme proche de 30M€ pour s'offrir les services de Ruslan Malinovskyi.

Malgré son recrutement estival XXL, Pablo Longoria compterait profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour peaufiner l'effectif d'Igor Tudor. Dans cette optique, le président de l'OM aurait déjà identifié plusieurs profils, et notamment celui de Ruslan Malinovskyi, sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'Atalanta.

L'OM veut recruter Ruslan Malinovskyi en janvier

Conscient de la situation de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria voudrait profiter de la situation pour boucler son transfert dès le mois de janvier. Pour mettre toutes les chances de son côté, le président de l'OM serait déjà passé à l'action. En effet, comme indiqué par Calciomercato.com , Pablo Longoria aurait démarré les discussions avec la direction de l'Atalanta pour s'offrir les services de Ruslan Malinovskyi. Toutefois, il ne serait pas le seul à avoir lancé les hostilités sur ce dossier. En effet, Nottingham Forest, Tottenham et West Ham auraient également approché la Dea en vue d'un transfert cet hiver. Et pour ne pas arranger les affaires de l'OM, les Italiens seraient gourmands concernant Ruslan Malinovskyi.

Un transfert à 30M€ minimum pour Ruslan Malinovskyi