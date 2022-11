Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à claquer la porte ? La réponse

Publié le 7 novembre 2022 à 17h00

Pierrick Levallet

Alors que l’OM traverse une phase particulièrement délicate ces dernières semaines, Pablo Longoria commence à être pointé du doigt. Le président marseillais voit notamment ses choix lors du dernier mercato être remis en question. Dans le dur à l’OM, l’Espagnol pourrait reconsidérer son avenir, lui qui serait convoité par la Juventus. Mais un départ ne serait pas encore dans ses projets.

Après un début de saison plutôt satisfaisant, l’OM n’arrive plus à sortir la tête de l’eau. Le club phocéen n’affiche plus les mêmes résultats qu’il y a quelques semaines (une seule victoire sur les cinq dernières rencontres). La situation commence à exaspérer les supporters, qui n’hésitent pas à critiquer Igor Tudor. Pablo Longoria, lui aussi, commence à être pointé du doigt pour ses choix lors du dernier mercato estival. Si la barre n’est pas redressée, le président de l’OM pourrait claquer la porte. Et il aurait une option prestigieuse à disposition pour son avenir.

Un retour à la Juventus dans les projets de Longoria ?

Comme révélé par Foot Mercato et confirmé par Média Foot , Pablo Longoria tenterait la Juventus. Après son passage à Turin entre 2015 et 2018, l’Espagnol pourrait y faire son retour en tant que directeur sportif. Média Foot précise que si la saison actuelle devient plus compliquée, Pablo Longoria pourrait reconsidérer son avenir à l’OM. Le président marseillais jouirait d'une solide réputation en Espagne et en Italie. Son profil serait l'un des plus convoités sur le marché. La Juventus se tiendrait donc à l’affût, elle qui voudrait revoir son organigramme et qui se chercherait donc un nouveau directeur sportif.

La situation à l’OM commence à l’éreinter

De son côté, Pablo Longoria avoue en interne être fatigué par la situation à l’OM d’après les récentes révélations de L’Equipe . Entre le mercato hivernal, le cas Gerson et certains dossiers au sein du club, le président marseillais n’en pourrait plus. De ce fait, il aurait sollicité Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif, ce vendredi. Mais malgré cet état de détresse et les dernières informations au sujet de son avenir, Pablo Longoria n’aurait pas encore l’intention de partir.

Un départ pas d’actualité pour le moment