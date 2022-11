Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations fracassantes sur le transfert d’Hugo Ekitiké

Publié le 7 novembre 2022 à 20h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une belle saison avec le Stade de Reims, Hugo Ekitiké a fait le grand saut en s’engageant avec le PSG. Très vite convaincu par le projet parisien, le jeune attaquant français a été prêté pour un an avec une option d’achat fixée à 35M€. Quelques mois après, Jean-Pierre Caillot, le président rémois, est revenu sur le départ de son ancien joyau.

Pour son premier mercato au PSG, Luis Campos avait beaucoup de travail. Si le conseiller sportif parisien s’est d’abord penché sur le chantier au milieu de terrain, il fallait également recruter un attaquant. Avec le départ de Mauro Icardi, le PSG n’avait d’autre choix que de faire venir un joueur à ce poste afin de faire souffler Kylian Mbappé. Après avoir raté le coche avec Gianluca Scamacca, Luis Campos a ouvert le dossier Hugo Ekitiké.

Ekitiké a été séduit par le PSG

Et le PSG n’aura pas eu besoin de très longtemps pour le convaincre. Si les négociations avec le Stade de Reims ont été plus longues, Hugo Ekitiké a très vite été emballé à l’idée de rejoindre le club de la capitale. Après plusieurs jours de discussions, un accord a été trouvé pour un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat quasi obligatoire fixée à 35M€. Un joli coup réalisé par le PSG qui s’attache les services d’un grand espoir français.

Mercato - PSG : Campos est sérieusement menacé pour ce transfert à 50M€ https://t.co/LuFuxzePLY pic.twitter.com/S7rY1tSU0C — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

« Ça fait bien longtemps qu’il suivait Ekitiké »