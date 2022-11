Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos peut remercier Wanda Nara pour Icardi

Publié le 7 novembre 2022 à 20h10

Axel Cornic

Plus dans les plans du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a été poussé vers la sortie et a finalement trouvé une porte de sortie lors du dernier mercato, avec son prêt à Galatasaray. Une solution qui aurait été présentée par personne d’autre que Wanda Nara, agent de l’attaquant argentin, avec qui elle ne serait plus en couple.

Il n’est pas rare dans le milieu du football de voir des pères, des mères ou encore des frères ou des oncles gérer les carrières de joueurs. Mauro Icardi, a choisi de se fier de sa compagne Wanda Nara, formant d’ailleurs un couple assez polémique qui a l’habitude de faire les gros titres des rubriques people.

Une situation inédite ?

Le problème, c’est que les deux ne seraient plus ensemble ! Plusieurs sources proches du couple ont en effet révélé que Wanda Nara et Mauro Icardi vivent séparés depuis quelques temps. Une situation qui a une répercussion directe sur la carrière de l’attaquant du PSG, puisque cet été son prêt à Galatasaray une collaboration étroite en pleine période de crise conjugale.

« J'ai bouclé son contrat avec Galatasaray »

Lors d’un long entretien accordé à la télévision italienne, Wanda Nara a abordé ce sujet délicat, révélant avoir activement participé au départ de Mauro Icardi du PSG cet été. « Je suis encore son agent » a-t-elle déclaré, dans l’émission Verissimo sur Canale 5 . « Peut-être que mélanger travail et vie privée a ruiné notre rapport, mais j'ai bouclé son contrat avec Galatasaray ».

