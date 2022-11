Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL est confirmée pour ce crack

Publié le 7 novembre 2022 à 18h30

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui semble bien déterminé à l’attirer dans ses rangs à l’avenir, le jeune phénomène brésilien Endrick attire déjà l’œil en Europe. Et en plus du Real Madrid qui aurait pris l’avantage, Chelsea sera également une menace à prendre au sérieux dans ce dossier.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Endrick (16 ans), jeune buteur brésilien de Palmeiras, est promis à un très grand avenir. Comme Neymar à l’époque où il évoluait à Santos avant de signer au FC Barcelone en 2013, Endrick est considéré comme l’un des futurs grands attaquants de la planète Football, et les courtisans ne manquent pas : le PSG est à l’affût, mais à en croire les dernières tendances, c’est le Real Madrid qui serait le mieux positionné pour récupérer Endrick. Et ce n’est pas tout.

Transferts - PSG : Une terrible condition est fixée pour le mercato https://t.co/4Uuz5AlMzh pic.twitter.com/OIBtpJpOhs — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Chelsea est bien là pour Endrick

Le journaliste Fabrizio Romano annonce sur Caught Offside que Chelsea sera bel et bien présent aux côtés du PSG et du Real Madrid sur le cas Endrick dans les mois à venir, puisque le club anglais serait également déterminé à attirer la pépite brésilienne dans ses rangs : « Je m'en fiche. Je suis à Palmeiras, ma tête est à Palmeiras. Je me fiche de savoir qui vient de l'extérieur. Je fais ma carrière et je donne ma vie pour Palmeiras. Évidemment, si un jour je vais en Europe, ma tête sera dans cette équipe, mais je dois faire mon travail à Palmeiras, donner le meilleur de moi-même », a récemment confié Endrick, préférant donc botter en touche pour son avenir.

Son père temporise