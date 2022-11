Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos se dirige vers un nouvel échec sur le mercato

Publié le 7 novembre 2022 à 18h00

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un défenseur central depuis son arrivée au PSG, Luis Campos ne parvient toujours pas à assouvir son désir. Le conseiller sportif parisien a tenté sa chance pour Milan Skriniar, en vain. Et bien que sa volonté soit toujours d'actualité, les dernières sorties des dirigeants de l'Inter ne présagent rien de bon. Alors, il a activé deux autres pistes mais elles se compliquent également.

Luis Campos ne s'attendait certainement pas à rencontrer autant de difficultés sur le mercato. Lui qui a pour habitude de réaliser des coups malins avec un chéquier limité, se voit échouer à recruter des joueurs plus huppés alors qu'il dispose d'un chéquier à rallonge. S'il n'a pas fermé la porte à une nouvelle offensive pour Milan Skriniar au mois de janvier, il se pourrait que l'issue soit similaire que celle de cet été. Une catastrophe pour le PSG.

L'Inter retient Skriniar

La délégation de l'Inter Milan n'a pas échappé aux questions sur le futur de Milan Skriniar après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Giuseppe Marotta et Javier Zanetti ont chacun à leur tour répondu aux journalistes. « Est-ce la semaine décisive pour la prolongation de Milan Skriniar ? Nous aimerions parvenir à une finalisation. Concernant le timing, je ne sais pas. Mais cette semaine, nous aurons très probablement une réunion avec son agent. (Milan) Skriniar est très attaché au maillot et j'espère que cet attachement pourra se traduire par une concrétisation » a confié le premier. Pour Zanetti, même son de cloche avec un discours très optimiste : « Nous discutons avec Milan Skriniar. Je pense que les conditions sont réunies pour aller de l'avant. Espérons que cela soit résolu rapidement, et que tout le monde sera heureux. » TMW ajoute de son côté que Skriniar pourrait prolonger jusqu'en 2027 d'ici la mi-novembre.

Saliba, parti pour rester

Afin de ne pas refaire la même erreur que pendant le mercato estival, Luis Campos a commencé à avancer ses pions sur le dossier William Saliba, au quel cas celui concernant Skriniar resterait bouché. Mais là encore, il s'agit d'une histoire de prolongation. Pour le journaliste Rudy Galetti, l'ancien défenseur de l'OM devrait prolonger jusqu'en 2027 dans les jours à venir. Mikel Arteta veut construire son équipe autour de lui. Une ultime solution est-elle à l'étude ?

N'Dicka a fait son choix