Mercato - PSG : Mourinho veut plomber ce transfert à 20M€ de Campos

Publié le 7 novembre 2022 à 23h15

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'Eintracht Francfort, Evan Ndicka serait dans le viseur du PSG, qui se préparerait en cas de nouvel échec pour le transfert de Milan Skriniar. Toutefois, Luis Campos devrait se frotter à l'AS Rome pour le défenseur français de 23 ans. En effet, Evan Ndicka serait une priorité de José Mourinho pour le mercato hivernal.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos n'a pas renoncé à l'idée de boucler le transfert d'Evan Ndicka. En effet, le conseiller football du PSG compte revenir à la charge pour Milan Skriniar au mois de janvier, et ce, même s'il a échoué sur ce dossier lors du dernier mercato estival.

Evan Ndicka, le plan B du PSG après Milan Skriniar

Toutefois, l'Inter n'est toujours pas décidé à vendre Milan Skriniar. En effet, les Nerazzurri font tout leur possible pour prolonger le contrat du Slovaque, qui est engagé jusqu'au 30 juin. Conscient de la situation de Milan Skriniar, le PSG aurait plusieurs plan B en tête au cas où, dont Evan Ndicka, qui est dans sa dernière année de contrat avec l'Eintracht Francfort.

Evan Ndicka, une priorité pour José Mourinho en janvier