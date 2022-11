Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il affole l’Europe, Campos connaît la marche à suivre

Publié le 7 novembre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

D’ici le mercato estival de 2024, le PSG devrait concurrencer le Real Madrid entre autres pour le transfert d’Endrick. Pour autant, la présidente de Palmeiras aurait prévu de lancer une grande bataille pour le transfert du Brésilien.

Du haut de ses 16 ans, Endrick affole déjà le marché des transferts européen alors qu’il a seulement récemment effectué ses premiers pas en tant que jouer professionnel à Palmeiras. De par la législation de la FIFA concernant les joueurs brésiliens, Endrick ne pourra pas débarquer en Europe avant l’été 2024, soit au moment de son 18ème anniversaire.

Le PSG se frotte au Real Madrid et au Barça notamment pour Endrick

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait des vues sur Endrick, au même titre que le FC Barcelone, Chelsea et surtout le Real Madrid. Le club merengue aimerait frapper fort comme ce fut le cas avec Vinicius Jr et Rodrygo Goes par le PSG en s’attachant les services d’Endrick au nez et à la barbe du PSG.

Mercato - PSG : Ça s'emballe en coulisse pour un compatriote de Neymar https://t.co/eUb0F4CCvH pic.twitter.com/TvzUCd4jCa — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Palmeiras va lancer une bataille aux enchères