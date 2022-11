Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans un feuilleton à 150M€

Publié le 6 novembre 2022 à 23h15

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) pourrait ne pas s’éterniser du côté du Borussia Dortmund. Outre le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool seraient également sur les rangs. Néanmoins, aucun club ne se démarquerait pour le moment.

Sans contestation possible de par ses performances avec le Borussia Dortmund depuis le début de la saison, Jude Bellingham est l’une des plus grandes attractions du marché des transferts. Sous contrat avec le BvB jusqu’en juin 2025, l’international anglais de 19 ans figurerait dans les petits papiers d’Antero Henrique. D’ailleurs, selon Média Foot, le chargé des négociations de transfert du PSG serait allé à la pêche aux informations au sujet de la situation de Bellingham à Dortmund.

Liverpool en pince sérieusement pour Bellingham

D’après les informations divulguées par Caught Offside ces dernières heures, Liverpool aurait coché le nom de Jude Bellingham pour l’été prochain. L’Anglais serait d’ailleurs une véritable priorité aux yeux de la direction des Reds qui aimerait oublier son échec avec Aurélien Tchouaméni à l’occasion du dernier mercato estival.

Pas de favori pour le transfert de Bellingham