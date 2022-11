Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre sur le projet McCourt ?

Publié le 8 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Pablo Longoria à la présidence de l’OM suscite de nombreuses interrogations étant donné que le dirigeant espagnol intéresse notamment son ancien club de la Juventus Turin, il semble exister un risque certain de le voir claquer la porte du projet McCourt dans les mois à venir.

Malgré sa victoire précieuse dimanche soir dans l’Olympico contre l’OL (1-0), face à un rival ainsi qu’un concurrent direct pour une qualification en Ligue des Champions, l’OM connaît une période assez trouble sur le plan sportif. Fraichement éliminé de la C1 au terme d’un nouvelle campagne globalement décevante, le club phocéen peine à séduire dans le jeu, et certains choix d’Igor Tudor suscitent de vives critiques. Une situation qui a également un impact sur Pablo Longoria, le président de l’OM.

Mercato : La vente de l'OM relancée, il pose sa candidature pour l'après-McCourt https://t.co/4uInOThUPP pic.twitter.com/TarZJVWNPw — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Longoria a rassuré sur son avenir…

Il est même régulièrement question d’un possible départ de Longoria dans les mois à venir, d’autant que la Juventus Turin envisagerait de le faire revenir au club et de lui confier de nouveau un rôle dans son organigramme : « Comment je me vois dans le futur ? J'aime la direction que le club est en train de prendre, je suis très content avec mon équipe. J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent », indiquait récemment Longoria au micro de RMC Sport, souhaitant ainsi se montrer rassurant sur son avenir à la présidence de l’OM. Et pourtant…

… Un vrai risque de le voir partir ?

Comme l’a annoncé Média Foot lundi, Pablo Longoria pourrait reconsidérer son avenir à l’OM si la situation sportive venait à empirer dans les prochains mois au sein du projet McCourt. Le dirigeant espagnol aurait conscience qu’il commence à être pointé du doigt par les supporters, ce qui pourrait donc à terme le pousser à plier bagage. Affaire à suivre…