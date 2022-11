Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert XXL programmé en janvier, Luis Campos est positionné

Publié le 8 novembre 2022 à 15h30

En manque de temps de jeu à l’Atlético de Madrid, João Félix devrait partir lors du mercato hivernal, et plusieurs pistes se dégagent pour son avenir. Son agent Jorge Mendes aurait approché plusieurs clubs pour un transfert, dont le Paris Saint-Germain. De son côté, le FC Barcelone souhaiterait accueillir l’attaquant portugais sous la forme d’un prêt.

A 22 ans, João Félix traverse une passe difficile. Après avoir explosé sous les couleurs de Benfica, l’attaquant portugais a pris la direction de l’Atlético de Madrid à l’été 2019 dans le cadre d’un transfert estimé à 127M€, mais l’aventure chez les Colchoneros tourne au vinaigre pour lui. João Félix n’entre plus dans les plans de Diego Simeone et voit son temps de jeu diminuer, lui qui doit aujourd’hui se contenter de quelques entrées en jeu. L’attaquant voudrait ainsi se relancer ailleurs après la Coupe du Monde, et Jorge Mendes a déjà lancé les grandes manœuvres.

Jorge Mendes aurait déjà approché le PSG

Pas une seule fois titulaire en octobre, João Félix veut mettre fin à son passage à l’Atlético de Madrid. Selon la presse espagnole, l’attaquant de 22 ans espère quitter son club afin d’obtenir un temps de jeu plus important ailleurs, et compte tenu de sa situation, son départ serait inéluctable. Jorge Mendes serait à la tâche pour lui trouver un point de chute et aurait déjà approché plusieurs clubs en vue d’un transfert en janvier. Manchester United et le Bayern Munich auraient ainsi été sondés, tout comme le PSG d’après OK Diario . Il y a quelques semaines, le quotidien AS avait déjà révélé des échanges entre le club de la capitale et le clan João Félix, mais un autre prétendant de taille se serait positionné.

