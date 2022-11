Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une opération à la Griezmann pourrait relancer le mercato de Campos

Publié le 8 novembre 2022 à 10h15

En grande difficulté à l’Atlético de Madrid, João Félix pourrait quitter la capitale espagnole lors du prochain mercato, et plusieurs pistes se dégagent pour son avenir. D’après la presse ibérique, son agent Jorge Mendes aurait déjà proposé l’attaquant au PSG, à Manchester United et au Bayern Munich, mais le FC Barcelone serait bien déterminé à remporter la bataille.

Impressionnant avec Benfica, João Félix avait l’embarras du choix pour son transfert à l’été 2019, et l’international portugais a finalement choisi l’Atlético de Madrid, club qu’il a rejoint pour 127M€. Mais depuis, le joueur de 22 ans peine à s’imposer sous les ordres de Diego Simeone, au point qu’un départ semble inéluctable pour lui.

João Félix proposé au PSG et à d’autres cadors

D’après la presse espagnole, Jorge Mendes serait à la tâche pour trouver un nouveau club à son joueur. L’agent de João Félix l’aurait en effet proposé au PSG, à Manchester United et au Bayern Munich. Dans la capitale française, le dossier João Félix serait sérieusement étudié puisque des discussions avec l’entourage du Portugais auraient été entamées selon les récentes informations du quotidien AS, mais une autre formation a bien l’intention de passer à l’action pour l’attaquant.

