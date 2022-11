Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare une grosse opération avec le clan Ronaldo

Publié le 10 novembre 2022 à 09h30

Arthur Montagne

En grande difficulté du côté de l'Atlético de Madrid, João Félix pourrait quitter les Colchoneros durant le mercato d'hiver. Et la piste menant au PSG prend de l'ampleur ces dernières heures. Proche de Jorge Mendes, l'agent de l'international portugais, Luis Campos a d'ailleurs un gros atout dans ce dossier et tenterait de boucler l'opération sous la forme d'un prêt.

Le mercato d'hiver pourrait être agité du côté du PSG. Il faut dire que le club parisien souhaiterait attirer un renfort offensif capable d'offrir une vraie option à Christophe Galtier pour faire souffler Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. En effet, pour le moment, il ne peut s'appuyer que sur Carlos Soler, Pablo Sarabia et Hugo Ekitike qui n'ont pas réellement donné satisfaction depuis le début de saison. Et dans cette optique, c'est le nom de João Félix qui revient de plus en plus sérieusement au PSG ces dernières heures.

Le lien fort entre Mendes et Campos

Il faut dire que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, est très proche de Jorge Mendes, le célèbre super-agent portugais qui gère notamment les intérêts de Cristiano Ronaldo. L'été dernier, Vitinha et Renato Sanches, deux joueurs de l'écurie Mendes, ont rejoint le club de la capitale tandis que Warren Zaïre-Emery a confié ses droits à Jorge Mendes qui continue donc de s'implanter au PSG. L'arrivée de João Félix suivrait donc cette logique.

Vers un prêt de João Félix ?