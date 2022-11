Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a choisi sa prochaine star, un transfert à 130M€ prend forme

Publié le 9 novembre 2022 à 23h00

Conseiller sportif du PSG et proche de Jorge Mendes, Luis Campos travaillerait sur un joli coup selon la presse espagnole. Le Portugais aurait avancé ses pions dans le dossier João Félix. Un joueur, qui se rapproche chaque jour un peu plus d'un départ de l'Atlético. Le prix de son transfert serait fixé à 130M€.

Pour Luis Campos, il est encore trop tôt pour penser au prochain mercato hivernal. La Coupe du monde rebat les cartes au sein d'une saison particulière pour le dirigeant du PSG. Ce n'est qu'à la fin de cette compétition que le Portugais pourrait y voir plus clair, même si les principaux chantiers sont identifiés. Le poste de défenseur central et le secteur offensif apparaissent comme des priorités pour le PSG. Et pour renforcer l'attaque, Campos aurait un nom en tête.

Mercato - PSG : João Félix au PSG, Jorge Mendes valide https://t.co/IPl9UGPRGR pic.twitter.com/epSvKyj2MW — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Le PSG travaille sur le transfert de João Félix

Comme le confirme Relevo ce mercredi, le PSG travaille sur le recrutement de João Félix depuis plusieurs semaines. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos aimerait mettre la main sur le joueur portugais, en froid avec son entraîneur. Les négociations vont dans le bon sens puisque le PSG est annoncé comme l'option la plus concrète pour Félix. Proche de Campos, Jorge Mendes voudrait envoyer son client à Paris afin qu'il apprenne auprès des plus grands comme Lionel Messi ou Kylian Mbappé.

L'Atlético étudiera toutes les offres