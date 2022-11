Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Barça, João Félix a tranché pour son transfert

Publié le 9 novembre 2022 à 19h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En difficulté à l’Atlético de Madrid, João Félix devrait quitter son club durant le mercato hivernal, et plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées pour lui. Le PSG suivrait notamment sa situation, une destination que verrait d’un bon œil son agent Jorge Mendes, mais l’attaquant aurait une autre priorité en tête.

N’entrant pas dans les plans de Diego Simeone, João Félix devrait quitter l’Atlético de Madrid cet hiver. Telle serait en tout cas la volonté de l’international portugais recruté pour 127M€ à l’été 2019. Après avoir fermé la porte à son départ, l’Atlético serait aujourd’hui disposé à écouter les offres, et Jorge Mendes serait déjà au travail.

Mercato - PSG : João Félix au PSG, Jorge Mendes valide https://t.co/IPl9UGPRGR pic.twitter.com/epSvKyj2MW — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Jorge Mendes travaille sur le transfert de João Félix

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes en janvier, Jorge Mendes travaillerait en coulisse sur le transfert de João Félix. Selon la presse espagnole le PSG serait notamment attentif à la situation de l’international portugais. Jorge Mendes verrait d’ailleurs d’un bon œil son arrivée dans la capitale, alors qu’il aurait également proposé ses services à Manchester United et au Bayern Munich. Mais João Félix aurait une autre priorité.

João Félix préfère le Barça au PSG