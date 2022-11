Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos prépare une surprise à Galtier sur le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 18h45

Pierrick Levallet

Après avoir presque entièrement rénové le milieu de terrain du PSG, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller football parisien voudrait encore attirer des renforts dans l’entrejeu de Christophe Galtier. Et le Portugais ciblerait d’ailleurs un profil bien particulier, qui manque à l’entraîneur du PSG, pour le mercato hivernal.

Cet été, Luis Campos a presque entièrement refondé le milieu de terrain du PSG. À l’exception de Marco Verratti et Danilo Pereira, tous les joueurs de la saison dernière ont été remplacés par Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Si ces choix se sont révélés plutôt intéressants, Luis Campos ne devrait pas s’arrêter là pour autant.

Le milieu de terrain de Galtier discret dans les phases offensives

Depuis le début de saison, la majeure partie des buts du PSG ont été marqués par le trio Messi-Neymar-Mbappé. Les autres joueurs se sont peu montrés dans cet exercice, notamment au milieu de terrain. De ce fait, Luis Campos préparerait une petite surprise à Christophe Galtier cet hiver.

Campos cible un nouveau profil au milieu de terrain