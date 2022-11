Foot - PSG

PSG : Cette scène hallucinante entre Verratti et Galtier (vidéo)

Publié le 6 novembre 2022 à 16h10

Arnaud De Kanel

Le PSG a laissé filer la première place de son groupe malgré sa victoire sur la pelouse de la Juventus. La faute à une différence de buts égale avec Benfica mais le club lisboète avait marqué plus de buts à l'extérieur. Or, Christophe Galtier ne le savait pas et une caméra isolée sur le coach du PSG a dévoilé son étonnement.

Une nouvelle fois, le PSG s'est sabordé en Ligue des champions. Alors qu'ils menaient sur la pelouse de la Juventus, les hommes de Christophe Galtier ne se doutaient pas que Benfica allait marquer un 6ème but sur la pelouse du Maccabi Haifa au bout du temps additionnel. A Turin, la rencontre n'était pas terminée et le staff parisien s'est rendu compte de la situation. Mais il était déjà trop tard.

👀 Quand Galtier découvre, désarçonné, face à la Juve que le PSG est en train de perdre la première place de son groupe en raison d'un septième critère de l'UEFA jamais utilisé auparavant... pic.twitter.com/A6NzTrlBTK — RMC Sport (@RMCsport) November 6, 2022

«Quoi ?! Comment ça ?»

Sorti quelques minutes plus tôt, Marco Verratti se rend compte que Paris est provisoirement deuxième et décide d'aller alerter son coach. Dans le film du match proposé par RMC Sport , on voit Galtier s'étonner à l'annonce de la nouvelle : « Quoi ?! Comment ça ? » La suite de l'échange est toute aussi surprenante.

«C’est quoi ? C’est quoi la règle ?»