Mercato - PSG : L'incroyable sortie du clan João Félix sur son avenir

Publié le 9 novembre 2022 à 21h10

Bien que lié à l'Atlético jusqu'en 2026, João Félix voudrait changer d'air, possiblement dès le prochain mercato hivernal selon la presse espagnole. Son agent aurait une préférence pour le PSG, mais lui, pencherait pour le Barça. Au milieu de ces rumeurs, son frère a lâché un discours à contre-courant, annonçant qu'il était heureux chez les Colchoneros.

Le divorce serait acté entre l'Atlético et João Félix. La star portugaise voudrait claquer la porte au plus vite et aurait demandé à son agent de lui trouver une nouvelle équipe. Représentant également de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait contacté plusieurs équipes, notamment le PSG.

João Félix voudrait le Barça, son agent le PSG

Selon les informations d' OK Diario , l'agent de João Félix aurait sondé de nombreuses formations, mais aurait une préférence pour le PSG. A la recherche de renforts offensifs, le club parisien se voir proposer un joueur prometteur, qui pourrait s'intégrer parfaitement dans le dispositif mis en place par Christophe Galtier. Mais João Félix ne partagerait pas l'avis de Jorge Mendes et souhaiterait poursuivre sa carrière en Espagne.

João Félix vers un transfert en 2023

Toujours selon le média espagnol, João Félix voudrait quitter l'Atlético, mais pour rejoindre le FC Barcelone. Le joueur portugais estime qu'il pourrait s'intégrer plus facilement au sein de l'équipe blaugrana, dans un championnat qu'il connait bien. Son frère, Hugo Félix a réagi à ces rumeurs ce mercredi. Mais contre toute attente, le joueur du Benfica a annoncé que João était heureux à l'Atlético.

« Je pense qu'il est heureux à l'Atlético »