Mercato - PSG : Campos prépare un gros coup à 0€ pour 2023

Publié le 10 novembre 2022 à 08h30

N’étant pas pleinement satisfait de son mercato réalisé cet été, Luis Campos préparerait déjà quelques coups pour les prochaines fenêtres de recrutement. Le conseiller football du PSG serait notamment à l’affût de la moindre bonne affaire sur le marché. Ainsi, il pourrait très bien tenter sa chance avec N’Golo Kanté, en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain.

Après avoir considérablement renforcé le milieu de terrain du PSG cet été, Luis Campos entend poursuivre sur sa lancée. Le conseiller football parisien n’en a pas fini avec ce chantier et voudrait attirer d’autres joueurs dans l’entrejeu de Christophe Galtier. Luis Campos serait donc à l’affût de la moindre bonne affaire sur le marché. Et il pourrait saisir une belle opportunité en Premier League.

TRUE✅ @PSG_inside is interested in N’Golo Kanté (31). Kanté can leave @ChelseaFC as a free agent in summer pic.twitter.com/e1mq3IfnX9 — Christian Falk (@cfbayern) November 9, 2022

Le PSG entre dans la danse pour Kanté

D’après les informations du journaliste de Sport Bild Christian Falk, le PSG serait intéressé par N’Golo Kanté. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore (qui manquera la Coupe du monde) pourrait retrouver la Ligue 1 et débarquer libre dans la capitale dès l’été prochain. Cependant, le PSG ne serait pas le seul club à en pincer pour le milieu défensif de 31 ans.

Le Barça se tient prêt

En effet, le FC Barcelone serait également à l’affût pour N’Golo Kanté. Il y a quelques jours, Sport Mediaset révélait même que les potentiels départs de Sergio Busquets et de Franck Kessié pourraient faciliter l’arrivée du champion du monde 2018 en Catalogne. Toutefois, s’il pourrait s’écrire en Espagne ou en France, l’avenir de N’Golo Kanté pourrait tout aussi bien être encore en Angleterre.

