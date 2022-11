Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos prépare du très lourd pour le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 20h10

Pierrick Levallet

Dans la foulée de son mercato estival intéressant, Luis Campos aurait prévu de remettre ça pour le mois de janvier. Alors qu’il pourrait être débarrassé d’Antero Henrique, qu’il n’apprécie pas vraiment, le conseiller sportif parisien aurait prévu plusieurs arrivées au PSG en janvier prochain, et il aurait déjà identifié ses priorités pour son recrutement hivernal.

Après avoir mené un recrutement intéressant pour son premier mercato au PSG, Luis Campos entend bien poursuivre sur sa lancée dès le mois de janvier. Le conseiller sportif parisien aurait prévu quelques arrivées dans la capitale cet hiver et plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur de la formation parisienne. Rafael Leão, Joao Félix, Victor Osimhen, Milan Skriniar... La liste est assez longue. Mais Luis Campos aurait défini ses priorités sur le mercato.

Un nouvel échec se profile avec Skriniar, Campos ne renonce pas à son défenseur

D’après Le Parisien , Luis Campos n’aurait pas encore renoncé à l’idée d’attirer un nouveau défenseur central dans la capitale. Alors qu’un nouvel échec se profile dans le dossier Milan Skriniar, le Slovaque se rapprochant de plus en plus d’une prolongation à l’Inter, le conseiller sportif parisien n’aurait pas lâché l’affaire dans ce chantier. Si le défenseur de 27 ans ne vient pas, Luis Campos se tournera vers une autre option. Mais les blessures de Presnel Kimpembe et de Danilo Pereira ont permis au Portugais de prendre conscience de l’urgence de recruter un autre défenseur. Cependant, ce renfort défensif ne serait pas le seul prévu au sein de l’effectif de Christophe Galtier cet hiver.

Le milieu et l’attaque également concernés par le mercato cet hiver

En effet, Luis Campos compterait attirer un autre milieu de terrain dans la capitale. Le Portugais, qui officiait au LOSC par le passé, ciblerait un profil plus offensif que ceux qu’il a recrutés cet été, plus impactant et capable de mettre en danger les défenses adverses. Enfin, un nouvel attaquant serait également attendu au PSG. Ce joueur pourrait débarquer dans la capitale afin de prévenir une éventuelle fatigue pour Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé après la Coupe du monde. Aucun nom n’aurait filtré pour le moment comme le précise Le Parisien , mais la liste des joueurs ciblés serait déjà établie en interne. La direction du PSG ne devrait d’ailleurs pas attendre la Coupe du monde et devrait passer à l’action avant voire pendant le tournoi, en initiant les premiers contacts avec les concernés.

Campos seul aux commandes en janvier ?

En interne, une autre modification devrait avoir lieu. Alors que Luis Campos et Antero Henrique n’arrivent pas à s’entendre, une nouvelle cohabitation entre les deux Portugais pourrait compromettre le mercato du PSG. Dans une optique de paix, le club de la capitale pourrait prendre l’initiative d’écarter Antero Henrique du recrutement, laissant ainsi Luis Campos seul aux commandes en janvier prochain. À voir quel résultat cela donnera cet hiver.