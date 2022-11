Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour son mercato, Lionel Messi est fixé

Publié le 10 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Après une première partie de saison satisfaisante au PSG où il a pu à la fois se montrer décisif en empilant les buts et en délivrant des passes décisives, Lionel Messi aurait trois plans précis pour son avenir qui se dessineraient en coulisse.

Le 20 novembre prochain, Lionel Messi disputera ce qui pourrait être de son propre aveu sa dernière Coupe du monde. A 35 ans, le capitaine de l’Albiceleste sait pertinemment qu’il se rapproche de la fin de sa carrière. De quoi l’obliger à totalement se focaliser sur ce qui pourrait être sa dernière grande échéance avec la sélection argentine.

Lionel Messi veut se tester au Mondial

En effet, Guillem Balague a fait savoir dernièrement que Lionel Messi prévoirait de se servir de la Coupe du monde comme d’un test afin de savoir si oui ou non il disposerait d’un niveau et d’une condition physiquement suffisamment élevés pour continuer d’évoluer au plus haut niveau que ce soit en club ou en sélection.

Messi attend la fin de la Coupe du monde avant de penser à la suite

Ce serait la raison pour laquelle Lionel Messi aurait pris la décision de reporter à après la Coupe du monde les discussions entourant la question de son avenir. Pour rappel, le contrat de Lionel Messi au PSG arrivera à expiration en juin prochain. Certes, une option pour une année supplémentaire y figure, mais elle ne pourrait être activée que si le joueur donnait son aval. En parallèle, le conseiller football du PSG en la personne de Luis Campos s’active en coulisse pour qu’une prolongation de contrat se confirme pour Messi comme le10sport.com vous l’a affirmé le 20 octobre dernier.

Le PSG, le Barça ou l’Inter Miami