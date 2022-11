Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en contradiction totale avec Frank McCourt ?

Publié le 11 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la situation financière de l’OM n’est pas au mieux, Frank McCourt serait agacé par le manque de ventes lors des précédentes périodes de mercato et aurait mis la pression à Pablo Longoria. Mais de son côté, le président de l’OM affiche un discours très surprenant, voire surprenant, sur les ventes.

L’été dernier, comme à son habitude, l’OM s’est montré très actif dans le sens des arrivées sur le mercato avec pas moins de douze nouveaux renforts. Mais dans le sens des départs, le club phocéen a beaucoup plus de mal à atteindre ses objectifs et à dégraisser, alors que la situation financière de l’OM laisse à désirer. Frank McCourt, le propriétaire, aurait donc fixé un objectif de ventes assez élevé à Pablo Longoria pour les mois à venir afin de rééquilibrer les comptes.

« On n’a pas besoin de vendre »

Pourtant, dans un entretien accordé à Foot Mercato, Longoria affiche un discours contradictoire à celui de McCourt : « Historiquement, pour vendre des joueurs de quoi on a besoin ? Tout d'abord, on n'a pas besoin de vendre des joueurs. Je comprends la mentalité établie en France. Tu bases une partie importante de ton business sur ta vente de joueurs en cherchant de réduire les pertes. Ce n'est pas une nécessité absolue. C'est vrai que tu dois utiliser les ventes de joueurs pour améliorer ton projet. C'est important. Mais pour la vente, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est les résultats sportifs. Quand tu as plus de résultats sportifs, tu vends mieux tes joueurs », a indiqué le président de l’OM.

Dieng, Gerson… Les joueurs sur le départ

Plusieurs joueurs pourraient bien être amenés à quitter l’OM dans les semaines à venir. À commencer bien évidemment par Gerson, poussé vers la sortie par Igor Tudor et qui semble bien parti pour retourner à Flamengo. Par ailleurs, après son transfert avorté l’été dernier, Bamba Dieng semble également concerné par une vente. Affaire à suivre…