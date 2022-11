Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce surprenante de Longoria sur les ventes

Publié le 9 novembre 2022 à 17h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM peine à vendre ses joueurs depuis maintenant plusieurs années et que Frank McCourt s’en serait d’ailleurs plaint auprès de Pablo Longoria, ce dernier a évoqué sans détour le sujet. Et le président espagnol de l’OM estime que les ventes ne sont pas forcément indispensables au bon fonctionnement d’un club.

Même si l’OM s’est montré très actif lors des dernières périodes de mercato, avec notamment douze nouvelles recrues à l’été 2022, Pablo Longoria a en revanche beaucoup plus de mal à dégraisser son effectif et à réaliser de belles ventes sur le marché des transferts. Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, l’aurait pourtant chargé en coulisses de boucler davantage de départs dans les mois à venir pour renflouer les caisses, mais Longoria semble avoir une autre vision du marché comme il le confie dans un entretien à Foot Mercato .

Transferts - OM : Longoria va boucler un dossier sur le mercato, l'annonce est tombée en interne https://t.co/qUij0VRAhS pic.twitter.com/YrG7EjboQp — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« On n’a pas besoin de vendre »

« Historiquement, pour vendre des joueurs de quoi on a besoin ? Tout d'abord, on n'a pas besoin de vendre des joueurs. Je comprends la mentalité établie en France. Tu bases une partie importante de ton business sur ta vente de joueurs en cherchant de réduire les pertes. Ce n'est pas une nécessité absolue. C'est vrai que tu dois utiliser les ventes de joueurs pour améliorer ton projet. C'est important. Mais pour la vente, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est les résultats sportifs. Quand tu as plus de résultats sportifs, tu vends mieux tes joueurs », indique Pablo Longoria.

« Tu vends plus facilement les jeunes joueurs »