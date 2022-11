Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour l'avenir de Longoria, Riolo insiste

Publié le 9 novembre 2022 à 12h10

Arthur Montagne

Président de l'OM depuis un an et demi, Pablo Longoria serait convoité par la Juventus, où il a déjà travaillé en tant que chargé du recrutement. Et d'après Daniel Riolo, le dirigeant espagnol rêve d'ailleurs de retourner en Italie, ce qui ne va pas rassurer les supporters marseillais.

Arrivé en mai 2020 pour remplacer Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria a d'abord été nommé directeur du football de l'OM avant de recevoir une promotion moins d'un an plus tard pour remplacer Jacques-Henri Eyraud. Président du club phocéen depuis un an et demi, l'Espagnol serait dans le viseur de la Juventus. Et Daniel Riolo en rajoute un couche.

Mercato - OM : Longoria a déjà un transfert en tête pour l’été 2023 https://t.co/XwlHbIIQ55 pic.twitter.com/UxcZC3wXCq — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

«L'Italie c'est son rêve»

« J’en suis à me demander si Longoria travaille pour lui ou pour l’OM actuellement. Son ambition est-ce vraiment Marseille ou se faire remarquer pour aller bosser en Italie ? L'Italie c'est son rêve. Longoria a été placé par des chasseurs de tête, c’est la société CAA Base. Une société, où désormais il fait en sorte que la plupart des joueurs de l’OM, mais pas tous, aillent », lance le journaliste au micro de l'After Foot avant de poursuivre.

«Quand les résultats de Marseille sont là, on pardonne les méthodes»