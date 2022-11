Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Un attaquant de Batlles affole le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 12h30

Arthur Montagne

Auteur d'une très belle saison en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso voit cependant son contrat s'achever en juin prochain. Et visiblement, l'attaquant de l'ASSE aurait repoussé une offre de prolongation. Un départ est désormais inévitable et plusieurs clubs sont déjà à l'affût pour son transfert.

Avec huit buts et quatre passes décisives depuis le début de saison de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso est clairement l'une des rares éclaircies de la saison de l'ASSE. Et pour cause, avec 11 points au compteur, les Verts sont actuellement avant-dernier à égalité avec la lanterne rouge, Niort. Une situation très compliquée pour les Verts, et c'est d'ailleurs ce qui pourrait précipiter le départ de l'ancien buteur d'Ajaccio.

Krasso sur le départ ?

En effet, selon les informations de France Bleu , Jean-Philippe Krasso aurait refusé de prolonger son contrat à l'ASSE, notamment à cause de l'incertitude qui règne sur le plan sportif au sein du club du Forez. Mais pas seulement. D'un point de vue économique, les Verts lui auraient offert une augmentation de 5000€ qui aurait fait passer son salaire de 15 000€ à 20 000€ par mois. Mais visiblement, cela n'aurait pas convaincu el joueur qui aurait repoussé cette offre.

Déjà plusieurs clubs intéressés

Dans cette optique, des clubs seraient déjà dans le coup pour recruter Jean-Philippe Krasso soit cet hiver par le biais d'un transfert soit en juin prochain, lorsque son contrat arrivera à son terme. Selon les informations de France Bleu , Montpellier serait notamment intéressé par l'attaquant stéphanois qui possède également des touches à l'étranger. En Belgique avec Anderlecht, aux Pays Bas avec le Feyenoord ou encore en Allemagne. Peu importe sa future destination, ce sera un coup dur pour l'ASSE qui risque de perdre son meilleur joueur...

