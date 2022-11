Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre est annoncé, ce joueur de Batlles sort du silence

Publié le 8 novembre 2022 à 01h00

La rédaction

Actuel meilleur buteur de Ligue 2 avec 8 réalisations, Jean-Philippe Krasso aurait refusé la main tendue par son équipe. L'attaquant aurait repoussé l'offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Au cours d'un long entretien, le joueur est revenu sur son passage à l'ASSE et a profité pour évoqué le sujet épineux de son avenir.

Auteur d’un très bon début de saison sur le plan personnel, Jean-Philippe Krasso ne permet pas à l’ASSE de se hisser plus haut que la 19e place en Ligue 2. Une déception pour le joueur, qui aurait refusé une offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Lors d’un entretien accordé au Progrès , l’attaquant ivoirien a évoqué plusieurs sujets, notamment le dossier épineux de son futur à l'ASSE.

« Ça a été en discussion durant l’été »

Prêté la saison dernière à l’AC Ajaccio, Jean-Philippe Krasso a avoué dans un entretien accordé au Progrès que ce passage lui a été très bénéfique. « C’est clair, ce prêt m’a fait du bien autant au niveau du moral que du football. Ça m’a beaucoup apporté, on a vécu des émotions fortes avec la montée. » L’attaquant stéphanois a justifié son retour à l'ASSE. « Ben si forcément. C’était quelque part dans ma tête mais le projet à Saint-Étienne m’intéressait aussi. Ça a été en discussion durant l’été mais aujourd’hui je ne suis pas malheureux. »

« Je n’ai pas trop réfléchi à ça »