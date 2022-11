Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre, un départ prend forme

Publié le 7 novembre 2022 à 13h10

Arnaud De Kanel

Jean-Philippe Krasso est l'un des seuls joueurs de l'ASSE à sortir la tête de l'eau dans ce début de saison compliqué. L'attaquant est entré dans la dernière année de son contrat et Laurent Batlles souhaite que sa situation soit réglée au plus vite. Or, le joueur aurait refusé la première offre des Verts.

Loic Perrin s'est lancé dans des dossiers épineux afin d'appréhender au mieux le mercato hivernal qui sera crucial pour l'ASSE. Auteur d'un début de saison clinquant dans une équipe en perdition, Jean-Philippe Krasso sera libre de tout contrat à l'issue de la saison et sera dans le droit de discuter avec le club de son choix en janvier. Une situation qui inquiète les Verts qui ne veulent pas le voir partir gratuitement.

Mercato - ASSE : Scandale chez les Verts, Batlles sort du silence https://t.co/RJoNesrqZY pic.twitter.com/Pj4rC1RJHp — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

L'ASSE a transmis une offre de prolongation à Krasso

Conscients de la valeur de leur attaquant, les dirigeants du Forez ont formulé une offre de prolongation à Jean-Philippe Krasso à la mi-octobre selon Le Progrès . Malgré cela, le joueur aurait décliné la proposition.

Krasso l'a refusé