Transferts - PSG : Le Qatar doute pour Mbappé, le Real Madrid pose deux conditions

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de prendre la décision de se séparer de Kylian Mbappé contre un chèque conséquent selon la presse anglaise. Du côté du Real Madrid, on poserait deux conditions à une éventuelle arrivée du champion du monde tricolore.

En attestent ses déclarations en septembre dernier et en octobre au sujet de son rôle de pivot qu’il doit occuper au PSG, Kylian Mbappé est relativement mécontent de sa situation au Paris Saint-Germain. En effet, d’après divers médias, la direction du club de la capitale lui aurait promis le recrutement d’un attaquant de pointe autour duquel il aurait pu tourner comme c’est le cas en Équipe de France avec Olivier Giroud notamment comme Mbappé l’a fait savoir lors du rassemblement des Bleus en septembre dernier. De quoi agacer Kylian Mbappé dont l’avenir semble s’écrire en pointillés au PSG.

Le PSG ne fermerait pas la porte à un transfert de Mbappé l’été prochain

C’est en effet ce que The Athletic a révélé dans la journée de mercredi. À en croire les informations divulguées par le média britannique, certains membres du PSG estimeraient qu’il faudrait vendre au prix fort, à savoir un transfert légendaire, Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. En effet, de par l’accord qu’il a passé en mai dernier avec le PSG jusqu’en juin 2025, la dernière année du contrat en question ne serait qu’optionnelle et il faudrait que Mbappé donne son aval pour qu’elle soit activée. D’après The Athletic , le Real Madrid n’aurait d’ailleurs pas tiré un trait définitif sur le dossier Mbappé malgré son énervement datant de l’été dernier après la décision de Kylian Mbappé de snober le club merengue.

Florentino Pérez pose une condition économique et interne pour le retour de Mbappé