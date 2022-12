Mercato - PSG : Mbappé reçoit un incroyable ultimatum, le Real Madrid prend sa revanche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La première partie de l'année 2022 a été marquée par le feuilleton Kylian Mbappé. Partagé entre un départ au Real Madrid et une prolongation au PSG, l'international français avait longtemps hésité avant de privilégier la seconde option. Mais selon certaines rumeurs, le joueur commencerait à regretter son choix. Et à Madrid, Florentino Perez se frotterait les mains.

Entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait son choix. Longtemps partagé, le joueur avait finalement accepté l'offre de prolongation de Nasser Al-Khelaïfi. Il est désormais lié au club parisien jusqu'en 2024, plus une année en option. Mais l'intersaison a marqué un tournant chez Mbappé. Déçu du recrutement et du comportement de ses dirigeants, qui n'auraient pas tenu certaines promesses, le champion du monde 2018 penserait à claquer la porte.

Devant les journalistes, Perez ne souhaite plus parler de Mbappé

Une information confirmée par plusieurs médias lors du mois d'octobre, mais aussi par l'entourage de Mbappé. Des envies d'ailleurs ont été évoquées, notamment vers le Real Madrid. Pourtant, Florentino Perez s'était montré vexé après avoir appris la décision du joueur en mai dernier. Se sentant trahi, le président espagnol avait annoncé être passé à autre chose. « Les rumeurs sur Mbappé ? Je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur le sujet. On a passé un bon été. Maintenant, cela n'a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous » avait confié le président du Real Madrid.

En coulisses, le Real Madrid pose ses conditions

Mais malgré cette colère légitime, Florentino Perez ne serait pas opposé à son arrivée au Real Madrid, notamment en 2023. Mais selon Sport , le dirigeant aurait posé deux conditions. Il souhaiterait que Mbappé baisse son salaire, mais aussi qu'il ne se sente pas au-dessus de ses coéquipiers.

La revanche de Florentino Perez, il salive