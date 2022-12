Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Gerson

Thibault Morlain

Le malaise autour de Gerson s’intensifie à l’OM. Alors que le Brésilien s’attendait à rejoindre Flamengo, aucun accord n’a pu être trouvé. Il était alors attendu pour la reprise de l’entraînement du club phocéen. Gerson était finalement absent et voilà qu’il ne fera également pas le voyage avec le groupe d’Igor Tudor à Marbella.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’OM et Flamengo n’ont jamais été sur la même longueur d’onde pour le transfert de Gerson. En l’absence d’un accord, le transfert a donc capoté et le Brésilien était alors attendu à la reprise de l’entraînement il y a quelques jours. Problème, Gerson manquait à l’appel. De quoi tendre un peu plus les relations entre l’OM et son milieu de terrain…

Gerson absent à Marbella

Et nouveau rebondissement dans ce feuilleton Gerson : il ne sera pas du stage de l’OM à Marbella. En cette période de Coupe du monde, le club phocéen va s’envoler pour l’Espagne afin de se remettre en jambes. Ce dimanche, l’OM a alors communiqué le groupe sélectionné et le nom de Gerson n’y figure pas.

𝑀𝑎𝑟𝑠𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒 ✈ 𝑀𝑎𝑟𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎Voici le groupe qui s’envole pour l'#OMWinterTour 💪❄️ pic.twitter.com/vkAeHeG0kZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 4, 2022

« Il reste un joueur de Marseille »