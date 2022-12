Mercato - PSG : Nouvelle annonce sur l'avenir de Skriniar, Campos est sous pression

Toujours pisté par le PSG qui a besoin de renfort en défense, Milan Skriniar n’a pas encore prolongé avec l’Inter Milan. Promu capitaine, l’international slovaque fait l’unanimité dans le vestiaire. Alessandro Bastoni, son compère en défense, a déclaré publiquement qu’il voulait le voir rester.

Ce n’est pas un secret, le PSG a longtemps tenté de faire venir Milan Skriniar l’été dernier. A un an de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, l’international slovaque était ouvert à un transfert. Le club intériste aussi mais pas à n’importe quel montant. Le PSG a d’abord tenté de faire baisser le prix avant de lâcher définitivement l’affaire.

Cependant, comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG avait prévu de revenir à la charge cet hiver. Un dossier qui s’est compliqué avec la qualification de l’Inter Milan pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Alessandro Bastoni: “There was some contact with Tottenham last summer, it’s true but I’m happy with my choice. I’m happy here at Inter”, tells Corriere dello Sport. ⚪️🇮🇹 #Inter #THFC“I hope Milan Škriniar will stay here too”, he added. pic.twitter.com/pTlrB9sdIR